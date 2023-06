Échange musical autour de la permaculture avenue de savoie dole, 2 juin 2023, dole.

Échange musical autour de la permaculture Vendredi 2 juin, 09h00 avenue de savoie Entrée libre

Rencontre entre IME et résidence en autonomie. Chacun aura l’occasion de montrer ses compétences et ses savoir-faire en matière de musique. Ce temps d’échange est également ouvert à toutes personnes qui souhaitent découvrir le jardin partagé et la permaculture. Un pot sera offert pour conclure cette journée.

avenue de savoie avenue de savoie dole 39100 Mesnils-Pasteur Jura Bourgogne franche-comté 0384713174 https://www.facebook.com/RegiedeQuartierdesMesnilsPasteur/?locale=fr_FR Depuis 2015, la Régie de Quartiers s’est vu confier dans le cadre d’une convention avec la ville, la gestion d’un jardin partagé. En 2022, la régie a embauché un jardinier permaculteur. Ainsi, le jardin a été remanié et réaménagé pour devenir un véritable jardin partagé qui utilise des techniques de jardinage en permaculture. Ce jardin permet d’une part, des rencontres entre bénévoles qui peuvent jardiner et récolter des fruits et légumes. D’autre part, il est un véritble terrain de jeux pour des activités jardinages/initiations permacultures. Egalement, il permet des rencontres entre structures (IME, résidence autonomie) en vue de favoriser la mixité sociale et l’inclusion. Bus 1 (arrêt Foch), parking à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T12:00:00+02:00

