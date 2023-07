EXPOSITION DE PORTRAITS DES HEROS DE GUERRE 1939/1945 – Avenue de Saugues Le Malzieu-Ville, 14 juillet 2023, Le Malzieu-Ville.

Le Malzieu-Ville,Lozère

Venez découvrir près de 130 dessins au fusain réalisés par l’artiste Robert CHALMETON, magnifiques portraits des héros de guerre 1939-1945, exposés à l’Hôtel des Voyageurs. Entrée libre

….

2023-07-14 fin : 2023-08-31 19:00:00. EUR.

– Avenue de Saugues D989

Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie



Come and discover nearly 130 charcoal drawings by artist Robert CHALMETON, magnificent portraits of the heroes of the 1939-1945 war, on display at the Hôtel des Voyageurs. Free admission

…

Venga a descubrir los casi 130 dibujos a carboncillo del artista Robert CHALMETON, magníficos retratos de los héroes de la guerra de 1939-1945, expuestos en el Hôtel des Voyageurs. Entrada gratuita

…

Entdecken Sie die fast 130 Kohlezeichnungen des Künstlers Robert CHALMETON, großartige Porträts der Kriegshelden von 1939-1945, die im Hôtel des Voyageurs ausgestellt sind. Freier Eintritt

…

Mise à jour le 2023-07-15 par 48 – OT Margeride en Gevaudan