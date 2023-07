Gratiferia Avenue de Sarlat Souillac, 2 juillet 2023, Souillac.

Souillac,Lot

Une gratiféria, qu’est ce que c’est ???

Le concept est simple : C’est un vide grenier où tout est gratuit !!

Les personnes désirant se séparer de vêtements, bibelots, meubles, vaisselle ou autres, sont attendus le matin de préférence pour venir déposer leurs affaires. Ensuite, nul besoin de rester pour tenir un stand : nous installons ensemble vos affaires et n’importe quelle personne intéressée peut venir se servir…

Vous n’avez rien à proposer ? Vous voulez simplement venir flâner ? ou vous souhaitez passer un moment convivial et découvrir le SEL de Souillac, ses membres.

N’hésitez pas, VENEZ !!

En fin de journée, les objets n’ayant pas trouvé preneurs seront récupérés par une association de solidarité souillagaise.

Des questions, Besoin d’informations ?.

2023-07-02 10:00:00 fin : 2023-07-02 17:00:00. EUR.

Avenue de Sarlat Salle et parc du Bellay

Souillac 46200 Lot Occitanie



What’s a gratiferia???

The concept is simple: it’s a garage sale where everything is free!

People wishing to part with clothes, knick-knacks, furniture, crockery or other items are invited to drop off their belongings, preferably in the morning. Afterwards, there’s no need to stay to run a stall: we set up your stuff together, and anyone interested can come and help themselves…

Got nothing to offer? Or would you like to spend a convivial moment and discover Souillac’s SEL and its members?

Don’t hesitate, COME!

At the end of the day, any items that didn’t find takers will be collected by a Souillac solidarity association.

Questions or information?

¿Qué es una gratiferia?

El concepto es sencillo: ¡es una venta de garaje en la que todo es gratis!

Las personas que deseen desprenderse de ropa, cachivaches, muebles, vajilla u otros objetos están invitadas a dejar sus pertenencias, preferiblemente por la mañana. Después, no hace falta que te quedes para montar un puesto: montamos tus cosas juntos y quien esté interesado puede venir y servirse…

¿No tienes nada que ofrecer? ¿O quieres pasar un rato agradable y saber más sobre el SEL de Souillac y sus miembros?

No lo dudes, ¡VEN!

Al final del día, los objetos que no hayan encontrado comprador serán recogidos por una asociación benéfica de Souillac.

¿Tienes alguna pregunta o necesitas más información?

Eine Gratiféria, was ist das??

Das Konzept ist einfach: Es ist ein Flohmarkt, bei dem alles kostenlos ist!!!

Personen, die sich von Kleidung, Krimskrams, Möbeln, Geschirr oder anderen Dingen trennen möchten, werden vorzugsweise am Morgen erwartet, um ihre Sachen abzugeben. Anschließend müssen Sie nicht bleiben, um einen Stand zu betreiben: Wir bauen Ihre Sachen gemeinsam auf und jeder, der Interesse hat, kann sich bedienen…

Sie haben nichts anzubieten? Oder Sie möchten einen geselligen Moment verbringen und das SEL de Souillac und seine Mitglieder kennenlernen.

Zögern Sie nicht, KOMMEN SIE!!!

Am Ende des Tages werden die Gegenstände, die keinen Abnehmer gefunden haben, von einer Solidaritätsorganisation aus Souillagaise abgeholt.

Fragen, Informationsbedarf?

