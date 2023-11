1001 BOULES DE NOËL Avenue de Saintignon Longwy, 26 novembre 2023, Longwy.

Longwy,Meurthe-et-Moselle

Les membres du Rotary Club de Longwy, en collaboration avec les Émaux de Longwy Saint-Jean l’Aigle, fêtent les 10 ans de leur « Arbre aux 1001 boules de Noël » : une exposition vente prestigieuse pour collectionneurs ou amateurs d’émaux classiques ou contemporains, en présence des faïencières-décoratrices et stylistes de la manufacture lorraine qui inventent, depuis près de 50 ans, ces fameuses boules en céramique de Longwy, 100 % créées à la main dans leurs ateliers.

L’occasion de choisir vos cadeaux de fin d’année. Vous pourrez aussi rencontrer un expert spécialisé dans les œuvres d’art et la céramique ancienne de Longwy.

Les enfants seront aussi les bienvenus, un livre illustré est spécialement édité pour eux.. Tout public

Dimanche 2023-11-26 09:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. 0 EUR.

Avenue de Saintignon Cinéma Kinepolis

Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The members of the Rotary Club of Longwy, in collaboration with Émaux de Longwy Saint-Jean l’Aigle, are celebrating the 10th anniversary of their « Arbre aux 1001 boules de Noël »: a prestigious sales exhibition for collectors and enthusiasts of classic and contemporary enamels, in the presence of the faience decorators and designers from the Lorraine factory who, for almost 50 years, have been inventing these famous Longwy ceramic baubles, 100% hand-crafted in their workshops.

The perfect opportunity to choose your end-of-year gifts. You can also meet an expert specializing in works of art and antique Longwy ceramics.

Children are also welcome, with a specially-published illustrated book.

Los miembros del Rotary Club de Longwy, en colaboración con Émaux de Longwy Saint-Jean l’Aigle, celebran el 10º aniversario de su « Arbre aux 1001 boules de Noël »: una prestigiosa exposición de venta para coleccionistas y amantes de los esmaltes clásicos y contemporáneos, en presencia de los decoradores y diseñadores de loza de la fábrica de Lorena que inventan desde hace casi 50 años estas famosas chucherías de cerámica de Longwy, fabricadas 100% a mano en sus talleres.

Es la ocasión perfecta para elegir sus regalos de fin de año. También podrá conocer a un experto especializado en obras de arte y cerámica antigua de Longwy.

Los niños también serán muy bienvenidos, con un libro ilustrado especialmente editado.

Die Mitglieder des Rotary Clubs Longwy feiern in Zusammenarbeit mit der Firma Émaux de Longwy Saint-Jean l’Aigle das 10-jährige Jubiläum ihres « Baum der 1001 Weihnachtskugeln »: eine prestigeträchtige Verkaufsausstellung für Sammler oder Liebhaber klassischer oder zeitgenössischer Emails in Anwesenheit der Fayence-Dekorateurinnen und Stylisten der lothringischen Manufaktur, die seit fast 50 Jahren diese berühmten Kugeln aus Longwy-Keramik erfinden, die in ihren Werkstätten zu 100 % von Hand gefertigt werden.

Eine gute Gelegenheit, um Ihre Weihnachtsgeschenke auszuwählen. Sie können auch einen Experten treffen, der sich auf Kunstwerke und alte Keramik aus Longwy spezialisiert hat.

Auch Kinder sind herzlich willkommen, denn es gibt ein illustriertes Buch, das speziell für sie herausgegeben wurde.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT DU GRAND LONGWY