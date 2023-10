« Racynthe » Compagnie Le Cirque Jafarson Avenue de Saint Sauveur Luz-Saint-Sauveur, 19 novembre 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

À travers « Racynthe », nous abordons la thématique de la mémoire, et plus précisément son caractère déformable et altérable. Une même histoire peut avoir plusieurs versions une fois qu’elle devient un souvenir, et tout appartient désormais à la subjectivité, à ce qu’on choisit d’en garder. Cette thématique est portée par la rencontre de deux personnages qui cohabitent dans un espace délimité. Ils évoluent sur des lignes temporelles parallèles. Parfois ils se rencontrent, parfois ils se manquent de peu, chacun vient retracer sa version de l’histoire.

Ce spectacle pose une question ouverte: est ce que « se souvenir », c’est continuer de faire vivre ce qui n’existe plus ?

L’ESTHÉTIQUE

« Racynthe » propose une ambiance poétique et suggestive qui s’appuie sur deux disciplines de l’art vivant: la danse et la musique électronique. Toutes deux se répondent et se lient. Nous avons cherché à faire de ces deux arts un langage unique et fondu, alliant des chorégraphies évolutives et une musique jouée en live pendant le spectacle. Le spectacle se déroule sur une scénographie qui délimite l’espace de jeu des deux personnages. C’est un planché aux alures de radeau, et dont les planches à leurs extrémitées se terminent par des racines. Cette scénographie raconte un autre monde, qui serait sortie de terre juste là, pour exposer les deux personnages et leur histoire aux yeux de tous.

COMPAGNIE LE CIRQUE JAFARSON

Pour en savoir plus sur la compagnie :

https://www.lecirquejafarson.com/

– Offert dans le cadre des 40 ans de la Maison du Parc national et de la vallée..

2023-11-19 18:00:00 fin : 2023-11-19 . .

Avenue de Saint Sauveur Forum de Luz

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



With « Racynthe », we tackle the theme of memory, and more specifically its deformable and alterable nature. The same story can have several versions once it becomes a memory, and everything now belongs to subjectivity, to what we choose to keep of it. This theme is supported by the meeting of two characters who cohabit in a delimited space. They move along parallel timelines. Sometimes they meet, sometimes they just miss each other, each recounting his or her own version of history.

This show poses an open-ended question: does « remembering » mean keeping alive what no longer exists?

AESTHETICS

« Racynthe » creates a poetic, evocative atmosphere based on two disciplines of the performing arts: dance and electronic music. Both respond to and link each other. We set out to create a unique, blended language for these two arts, combining evolving choreography with live music played throughout the show. The show unfolds on a set that delimits the two characters? performance space. It’s a raft-like floorboard, whose end planks end in roots. The set tells the story of another world, one that would have sprung up right here, exposing the two characters and their story for all to see.

LE CIRQUE JAFARSON COMPANY

Find out more about the company:

https://www.lecirquejafarson.com/

– Offered as part of the 40th anniversary of the Maison du Parc national et de la vallée.

Racynthe » trata de la memoria, y más concretamente de la forma en que puede distorsionarse y alterarse. Una misma historia puede tener varias versiones una vez que se convierte en recuerdo, y a partir de ahí todo depende de la subjetividad, de lo que decidamos conservar de ella. Este tema se apoya en el encuentro de dos personajes que conviven en un espacio limitado. Se mueven en líneas temporales paralelas. A veces se encuentran, a veces simplemente se pierden, cada uno contando su propia versión de la historia.

Este espectáculo plantea una pregunta abierta: ¿ »recordar » significa mantener vivo lo que ya no existe?

ESTÉTICA

« Racynthe » ofrece una atmósfera poética y evocadora basada en dos disciplinas de las artes escénicas: la danza y la música electrónica. Ambas responden la una a la otra y se enlazan. Nos propusimos crear un lenguaje único y mestizo para estas dos artes, combinando coreografías en evolución con música interpretada en directo durante todo el espectáculo. El espectáculo se desarrolla en un decorado que define el espacio de actuación de los dos personajes. Es un tablón parecido a una balsa, cuyos extremos terminan en raíces. Este decorado cuenta la historia de otro mundo, que habría surgido aquí mismo, para mostrar a los dos personajes y su historia a la vista de todos.

LA COMPAÑÍA LE CIRQUE JAFARSON

Para saber más sobre la compañía :

https://www.lecirquejafarson.com/

– Ofrecido en el marco del 40 aniversario de la Maison du Parc national et de la vallée.

In « Racynthe » befassen wir uns mit dem Thema Erinnerung, genauer gesagt mit ihrer Verformbarkeit und Veränderbarkeit. Ein und dieselbe Geschichte kann mehrere Versionen haben, sobald sie zur Erinnerung wird, und alles ist von nun an subjektiv und hängt davon ab, was wir davon behalten wollen. Diese Thematik wird durch die Begegnung zweier Figuren, die in einem begrenzten Raum zusammenleben, vorangetrieben. Sie bewegen sich auf parallelen Zeitlinien. Manchmal begegnen sie sich, manchmal verpassen sie sich nur knapp, und jeder erzählt seine Version der Geschichte.

Das Stück stellt eine offene Frage: Bedeutet « Erinnern », dass man das, was nicht mehr existiert, weiterleben lässt?

ÄSTHETIK

« Racynthe » bietet eine poetische und suggestive Atmosphäre, die sich auf zwei Disziplinen der darstellenden Kunst stützt: Tanz und elektronische Musik. Beide reagieren und verbinden sich. Wir haben versucht, aus diesen beiden Künsten eine einzigartige, verschmelzende Sprache zu machen, die sich entwickelnde Choreographien und Live-Musik während der Aufführung miteinander verbindet. Die Aufführung findet auf einem Bühnenbild statt, das den Spielraum der beiden Figuren abgrenzt. Es ist ein floßartiger Boden, dessen Bretter an ihren Enden in Wurzeln enden. Das Bühnenbild erzählt von einer anderen Welt, die genau hier aus dem Boden gewachsen wäre, um die beiden Figuren und ihre Geschichte vor aller Augen auszustellen.

COMPAGNIE LE CIRQUE JAFARSON

Weitere Informationen über die Kompanie :

https://www.lecirquejafarson.com/

– Angeboten im Rahmen des 40-jährigen Bestehens des Nationalpark- und Talhauses.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT de Luz St Sauveur|CDT65