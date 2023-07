ISO PHOTO FESTIVAL – CAMPAGNAN Avenue de Saint-Pargoire Campagnan, 8 juillet 2023, Campagnan.

Campagnan,Hérault

Du 8 Juillet au 20 Août, Iso Photo Festival expose dans le village de Campagnan autour du thème « les non essentiels ».

2023-07-08 fin : 2023-08-20 . .

Avenue de Saint-Pargoire

Campagnan 34230 Hérault Occitanie



From July 8th to August 20th, Iso Photo Festival exhibits in the village of Campagnan on the theme « the non-essentials »

Del 8 de julio al 20 de agosto, el Iso Photo Festival expondrá en el pueblo de Campagnan sobre el tema de « lo no esencial »

Vom 8. Juli bis zum 20. August stellt das Iso Photo Festival im Dorf Campagnan unter dem Thema « les non essentiels » aus

Mise à jour le 2023-07-13 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT