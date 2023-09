Concert – Candlelight : Hommage à Hans Zimmer Avenue de Saint-Goustan 44490 Le croisic Le croisic, 23 septembre 2023, Le croisic.

Concert – Candlelight : Hommage à Hans Zimmer Samedi 23 septembre, 20h00, 22h00 Avenue de Saint-Goustan 44490 Le croisic Tarif unique: 70

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie au Croisic. Achète tes billets dès maintenant et redécouvre la musique de Hans Zimmer interprétée par un quatuor à cordes à l’Océarium du Croisic !

Au programme :

– Da Vinci Code – Chevaliers de Sangreal

– The Holiday – Maestro

– Spirit – Nothing I’ve Ever Known

– The Dark Knight – I’m Not A Hero

– The Dark Knight – A Dark Knight

– Man Of Steel – Flight

– Madagascar – Zooster’s Breakout

– Gladiator

– Pearl Harbor – Tennessee

– Pirates des Caraïbes

– L’Enfer du Pacifique

– Interstellar – Cornfield Chase

– Inception – Time

La visite de l’aquarium est comprise dans le prix du billet. Pour le concert de 20h, l’accès à l’aquarium se fait à partir de 18h et pour le concert de 22h, à partir de 20h. Le billet Candlelight sera demandé à l’entrée.

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis.

Concert ouvert aux enfants 8 ans et plus et aux adultes. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte.

Réservation en ligne sur le site suivant : https://feverup.com/m/138934.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T20:00:00+02:00 – 2023-09-23T21:00:00+02:00

2023-09-23T22:00:00+02:00 – 2023-09-23T23:00:00+02:00

