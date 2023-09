RENCONTRE ET ENQUÊTE AUPRÈS DES HABITANT·E·S DE SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE – P.P.P.P.P. #3 – THÉÂTRE DE LA REMISE Avenue de Saint-Chély-d’Apcher Saint-Alban-sur-Limagnole, 12 octobre 2023, Saint-Alban-sur-Limagnole.

Saint-Alban-sur-Limagnole,Lozère

P.P.P.P.P. #3

Paroles Pétillantes Presque Perceptibles Partout

Théâtre de la Remise / Cie complice

Après avoir exploré « l’état sauvage » du Causse Méjean avec les chevaux de Przewalski et la ligne ferroviaire paysagère du Cévenol à partir de la gar….

2023-10-12 fin : 2023-10-12 . EUR.

Avenue de Saint-Chély-d’Apcher

Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie



P.P.P.P.P. #3

Sparkling Words Almost Perceptible Everywhere

Théâtre de la Remise / Cie complice

After having explored the « wild state » of the Causse Méjean with Przewalski?s horses and the Cévenol landscape railroad line from the gar…

P.P.P.P. #3

Palabras chispeantes casi perceptibles en todas partes

Théâtre de la Remise / Cie complice

Después de explorar el « estado salvaje » de la Causse Méjean con los caballos de Przewalski y la línea de ferrocarril de Cévenol con sus paisajes…

P.P.P.P.P. #3

Prickelnde Worte Fast überall wahrnehmbar

Théâtre de la Remise / Cie complice

Nach der Erkundung des « wilden Zustands » der Causse Méjean mit den Przewalski-Pferden und der landschaftlich reizvollen Eisenbahnlinie des Cévenol ab dem Gar…

Mise à jour le 2023-09-22 par 48 – OT Margeride en Gevaudan