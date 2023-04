Marché de Brie-sous-Mortagne Avenue de Royan Brie-sous-Mortagne Catégories d’Évènement: Brie-sous-Mortagne

Charente-Maritime

Marché de Brie-sous-Mortagne Avenue de Royan, 1 janvier 2023, Brie-sous-Mortagne. Marché alimentaire et produits locaux sous les halles (huîtres, fruits, légumes).

2023-01-01 à 09:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Avenue de Royan Sous les Halles

Brie-sous-Mortagne 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Food market and local products under the halls (oysters, fruits, vegetables) Mercado de alimentación y productos locales bajo los pabellones (ostras, frutas, verduras) Lebensmittelmarkt und lokale Produkte in den Markthallen (Austern, Obst, Gemüse) Mise à jour le 2023-01-05 par Destination Royan Atlantique

Détails Catégories d’Évènement: Brie-sous-Mortagne, Charente-Maritime Autres Lieu Avenue de Royan Adresse Avenue de Royan Sous les Halles Ville Brie-sous-Mortagne Departement Charente-Maritime Tarif Lieu Ville Avenue de Royan Brie-sous-Mortagne

Avenue de Royan Brie-sous-Mortagne Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brie-sous-mortagne/

Marché de Brie-sous-Mortagne Avenue de Royan 2023-01-01 was last modified: by Marché de Brie-sous-Mortagne Avenue de Royan Avenue de Royan 1 janvier 2023 Avenue de Royan Brie-sous-Mortagne

Brie-sous-Mortagne Charente-Maritime