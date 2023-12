RESTAURATION CONCERT Avenue de Roujan Gabian, 22 mars 2024, Gabian.

Gabian Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 19:30:00

fin : 2024-03-22

Concert So Fast au Restaurant la Tavernat à 19h30 : Un groupe au répertoire électrique qui a su vous conquérir revient pour vous ! Sur réservation..

Avenue de Roujan

Gabian 34320 Hérault Occitanie



