RESTAURATION CONCERT Avenue de Roujan Gabian, 23 février 2024, Gabian.

Gabian Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 19:30:00

fin : 2024-02-23

Concert G.A.S Factory au Restaurant la Tavernat à 19h30 : Un groupe de 5 musiciens très expérimentés au service du blues et du Rock n’ Roll. Leur répertoire comprend aussi des incursions vers la musique country et celtique. Sur réservation..

Concert G.A.S Factory au Restaurant la Tavernat à 19h30 : Un groupe de 5 musiciens très expérimentés au service du blues et du Rock n’ Roll. Leur répertoire comprend aussi des incursions vers la musique country et celtique. Sur réservation.

Concert G.A.S Factory au Restaurant la Tavernat à 19h30 : Un groupe de 5 musiciens très expérimentés au service du blues et du Rock n’ Roll. Leur répertoire comprend aussi des incursions vers la musique country et celtique. Sur réservation.

.

Avenue de Roujan

Gabian 34320 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT AVANT-MONTS