MARCHÉ DE NOËL Avenue de Roujan Gabian, 3 décembre 2023, Gabian.

Gabian,Hérault

Marché de noël de 9h à 18h à la salle des fêtes. Créateurs & producteurs locaux. Séance photo avec le Père Noël 3€ la photo de 10h à 13h et de 16h à 18h. Arrivée du Père Noël à 15h en… Atelier maquillage : 1€. Restauration sur place: Entrée, plat, dessert, 1 verre de vin et café. Tarif : 15€ sur réservation permanence Foyer Rural, Mairie de Gabian mardi et jeudi de 11h à 12h..

2023-12-03 09:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Avenue de Roujan

Gabian 34320 Hérault Occitanie



Christmas market from 9am to 6pm at the village hall. Local creators & producers. Photo session with Santa Claus 3? a photo from 10am to 1pm and from 4pm to 6pm. Santa arrives at 3pm in… Make-up workshop: 1? Catering on site: Starter, main course, dessert, 1 glass of wine and coffee. Price: 15? on reservation Foyer Rural, Mairie de Gabian Tuesday and Thursday from 11am to 12pm.

Mercado navideño de 9.00 a 18.00 horas en la sala de fiestas del pueblo. Diseñadores y productores locales. Sesión de fotos con Papá Noel 3 y media de fotos de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Llegada de Papá Noel a las 15 h en… Taller de maquillaje: 1? Catering in situ: entrante, plato principal, postre, 1 copa de vino y café. Precio: 15 euros (previa reserva) Foyer Rural, Mairie de Gabian, martes y jueves de 11.00 a 12.00 h.

Weihnachtsmarkt von 9 bis 18 Uhr in der Festhalle. Designer und lokale Produzenten. Fototermin mit dem Weihnachtsmann 3? pro Foto von 10:00 bis 13:00 Uhr und von 16:00 bis 18:00 Uhr. Ankunft des Weihnachtsmanns um 15 Uhr in… Schminkworkshop: 1? Verpflegung vor Ort: Vorspeise, Hauptgericht, Dessert, 1 Glas Wein und Kaffee. Preis: 15? mit Reservierung Foyer Rural, Mairie de Gabian Dienstag und Donnerstag von 11 bis 12 Uhr.

