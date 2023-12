NOËL 2023 • DISTRIBUTION DES ÉTRENNES Avenue de Rosny Soorts-Hossegor, 1 décembre 2023, Soorts-Hossegor.

Soorts-Hossegor,Landes

Rendez-vous le 5 janvier 2024 à partir de 15h30 au Parc Rosny pour la distribution des étrennes !.

2024-01-05

Avenue de Rosny Parc Rosny

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine



See you on January 5, 2024 from 3:30 p.m. at Parc Rosny for the New Year’s gift distribution!

Nos vemos el 5 de enero de 2024 a partir de las 15.30 horas en el Parc Rosny para la distribución de regalos de Año Nuevo

Wir treffen uns am 5. Januar 2024 ab 15:30 Uhr im Parc Rosny, um die Etrennes zu verteilen!

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Hossegor