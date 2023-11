NOËL 2023 • FEUX D’ARTIFICE Avenue de Rosny Soorts-Hossegor, 23 décembre 2023, Soorts-Hossegor.

Soorts-Hossegor,Landes

Venez profiter du feu d’artifice de Noël le 23 décembre à partir de 19h au Parc Rosny.

2023-12-23 fin : 2023-12-23 . .

Avenue de Rosny Parc Rosny

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy the Christmas fireworks on December 23 from 7pm at Parc Rosny

Venga a disfrutar de los fuegos artificiales de Navidad el 23 de diciembre a partir de las 19.00 horas en el Parc Rosny

Genießen Sie das Weihnachtsfeuerwerk am 23. Dezember ab 19 Uhr im Parc Rosny

