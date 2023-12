NOËL 2023 • FOODTRUCKS Avenue de Rosny Soorts-Hossegor Catégories d’Évènement: Landes

À Soorts-Hossegor, la magie de Noël s’installe en décembre ! De nombreux événements et animations sont à retrouver au programme de noël pour célébrer les fêtes de fins d’année. Marché de Noël – Manèges – Spectacles Enfants – Balade à Poneys – Chasse au Trésors – Bandas – Maquillage – Feux d’artifice – Musique & Autre surprises ! Rendez-vous au Parc Rosny le 23 décembre de 11h30 à 22h pour profiter des foodtrucks et des animations au Parc Rosny ! Bonnes fêtes de fin d’année à tous. .

