NOËL 2023 • ANIMATION MUSICALE Avenue de Rosny Soorts-Hossegor, 1 décembre 2023, Soorts-Hossegor.

Soorts-Hossegor,Landes

Rendez-vous le 23 décembre au Parc Rosny pour une animation musicale avec la Boite à Musique de 17h à 21h.

2023-12-23 fin : 2023-12-23 21:00:00. .

Avenue de Rosny Parc Rosny

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come to Parc Rosny on December 23 for musical entertainment with Boite à Musique from 5 to 9 p.m

Únase a nosotros el 23 de diciembre en el Parc Rosny para disfrutar de la animación musical de La Boite à Musique de 17:00 a 21:00 horas

Treffpunkt am 23. Dezember im Parc Rosny für eine musikalische Unterhaltung mit La Boite à Musique von 17 bis 21 Uhr

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Hossegor