NOËL 2023 • Promenade en calèche Avenue de Rosny Soorts-Hossegor, 23 décembre 2023, Soorts-Hossegor.

Soorts-Hossegor,Landes

L’association Différence Hossegor vous propose une promenade en calèche au départ du Parc Rosny à Hossegor. Venez profiter de cette animation dans une ambiance conviviale et magique !.

2023-12-23 fin : 2023-12-23 18:00:00. .

Avenue de Rosny Parc Rosny

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Différence Hossegor association offers a horse-drawn carriage ride departing from Parc Rosny in Hossegor. Come and enjoy this magical, friendly event!

La asociación Différence Hossegor propone un paseo en coche de caballos con salida del parque Rosny de Hossegor. Venga a disfrutar de este evento mágico y acogedor

Der Verein Différence Hossegor bietet Ihnen eine Kutschfahrt vom Parc Rosny in Hossegor aus an. Genießen Sie diese Animation in einer geselligen und magischen Atmosphäre!

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Hossegor