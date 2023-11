NOËL 2022 – Balades à poneys Avenue de Rosny Soorts-Hossegor, 20 décembre 2023, Soorts-Hossegor.

Soorts-Hossegor,Landes

Rendez-vous au Parc Rosny de 15h30 à 18h30 pour profiter d’une balade à poneys, en découvrant les animations et festivités de la ville !.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 18:30:00. .

Avenue de Rosny Parc Rosny

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine



Join us at Parc Rosny from 3:30pm to 6:30pm to enjoy a pony ride, while discovering the town’s entertainment and festivities!

Acérquese al Parc Rosny de 15.30 a 18.30 h y disfrute de un paseo en poni mientras descubre los eventos y fiestas de la ciudad

Treffen Sie sich von 15:30 bis 18:30 Uhr im Parc Rosny, um einen Ausritt auf Ponys zu genießen und dabei die Animationen und Festlichkeiten der Stadt zu entdecken!

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Hossegor