NOËL 2023 – Marché de Noël Avenue de Rosny Soorts-Hossegor, 9 décembre 2023, Soorts-Hossegor.

Soorts-Hossegor,Landes

Rendez-vous au Parc Rosny à Hossegor pour découvrir les cabanes du marché de Noël !.

2023-12-09 fin : 2023-12-10 19:00:00. .

Avenue de Rosny Parc Rosny

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come to Parc Rosny in Hossegor to discover the Christmas market huts!

Diríjase al Parc Rosny de Hossegor para descubrir las casetas del mercado navideño

Begeben Sie sich in den Parc Rosny in Hossegor, um die Hütten des Weihnachtsmarktes zu entdecken!

Mise à jour le 2023-11-17 par OT Hossegor