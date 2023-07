Match VRDR / Biarritz Avenue de Romans Valence, 25 août 2023, Valence.

Valence,Drôme

1er match à domicile pour les Damiers. Venez les encourager !.

2023-08-25 fin : 2023-08-25 . .

Avenue de Romans Stade Pompidou

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



1st home match for the Damiers. Come and cheer them on!

primer partido en casa de los Damiers. ¡Ven a animarlos!

1. Heimspiel für die Damiers. Kommen Sie und feuern Sie sie an!

Mise à jour le 2023-07-08 par Valence Romans Tourisme