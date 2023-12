Les Vinyl’izyks, convention du disque à Saint-Quentin Avenue de Remicourt Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Aisne

Saint-Quentin Les Vinyl’izyks, convention du disque à Saint-Quentin Avenue de Remicourt Saint-Quentin, 17 mars 2024, Saint-Quentin. Saint-Quentin Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 09:30:00

fin : 2024-03-17 17:30:00 Les Vinyl’izyks, convention du disque à Saint-Quentin.

Les Vinyl’izyks, convention du disque à Saint-Quentin

Rendez-vous le dimanche 17 mars de 9h30 à 17h30 au palais des sports Pierre Ratte pour Les Vinyl’izyks, la convention du disque à Saint-Quentin !

Entrée : 2€. 2 .

Avenue de Remicourt

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-20 par SIM Hauts-de-France – OT du Saint-Quentinois Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Code postal 02100 Lieu Avenue de Remicourt Adresse Avenue de Remicourt Ville Saint-Quentin Departement Aisne Lieu Ville Avenue de Remicourt Saint-Quentin Latitude 49.849371 Longitude 3.2942459 latitude longitude 49.849371;3.2942459

Avenue de Remicourt Saint-Quentin Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin/