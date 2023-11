TENNIS BALLON ET FOOT FREESTYLE Avenue de Plaisance Pézenas, 17 novembre 2023, Pézenas.

Pézenas,Hérault

Les jeunes, amateurs de football ou simples curieux, pourront découvrir le ballon rond sous toutes ses coutures..

2023-11-17 12:00:00 fin : 2023-11-17 14:00:00. .

Avenue de Plaisance

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



Youngsters, whether soccer fans or the simply curious, will be able to discover the round ball from every angle.

Los más pequeños, aficionados al fútbol o simples curiosos, podrán descubrir el balón redondo desde todos los ángulos.

Junge Menschen, ob Fußballfans oder einfach nur Neugierige, können das runde Leder in all seinen Facetten kennenlernen.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE