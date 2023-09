Histoire de Lire 2023 Avenue de Paris Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Histoire de Lire 2023 Avenue de Paris Versailles, 25 novembre 2023, Versailles. Histoire de Lire 2023 25 et 26 novembre Avenue de Paris Sur inscription Plus de 170 auteurs vous attendent

Maxime d’Aboville, Michèle Cotta, Lorànt Deutsch, Dobbs, Franck Ferrand, Alain Juppé, Thierry Lentz, Évelyne Lever, Marc Menant, Jean-Christian Petitfils, Nathalie Saint-Cricq, Bruno Solo, Jean Tulard, Philippe de Villiers, Olivier Wieviorka …

Histoire en bulles

La bande dessinée s’affirme avec la deuxième édition du Prix de la BD Historique Pierre Lafue / Histoire de lire, sous la présidence de Jul.

Les plumes jeunesse

Découvrez Annie Pietri avec un nouvel épisode de Scoop à VersaillesJacques et Toinette au coeur de la Révolution… L’Histoire à l’ère 2.0

Les meilleurs vidéastes se verront récompensés du Prix YouTubeurs d’Histoire 2023 Histoire de Lire / BNP Paribas le vendredi 24 novembre à 20h30 au cinéma Le Cyrano. Pensez à voter pour le Prix du Public sur notre site ! Et venez rencontrer tous ces passeurs d’histoire dans notre nouvel espace Histoire 2.0 à la CCI. Avenue de Paris Avenue de Paris, 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@histoiredelire.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:30:00+01:00

2023-11-26T14:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:30:00+01:00 ©Ville de Versailles / Pierrick Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Avenue de Paris Adresse Avenue de Paris, 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Avenue de Paris Versailles latitude longitude 48.801747;2.132027

Avenue de Paris Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/