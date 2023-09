Paris-Versailles Avenue de Paris Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Paris-Versailles Avenue de Paris Versailles, 24 septembre 2023, Versailles. Paris-Versailles Dimanche 24 septembre, 08h00 Avenue de Paris Organisée par Paris Versailles Association avec le soutien de 1800 bénévoles, cette course royale de 16,2 km propose un parcours chargé d’histoire. Après un départ à Paris sur le Quai Branly, non loin de la Tour Eiffel, les 25 000 coureurs se dirigent vers Issy-les-Moulineaux, puis traversent la forêt de Meudon en empruntant la côte des Gardes, puis Vélizy-Villacoublay, Viroflay… L’arrivée se fait avenue de Paris face au Château de Versailles. Avenue de Paris Avenue de Paris, 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.parisversailles.com/site/ »}] https://www.parisversailles.com/site/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

