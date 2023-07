Forum des associations 2023 Avenue de Paris Versailles, 9 septembre 2023, Versailles.

Forum des associations 2023 Samedi 9 septembre, 10h00 Avenue de Paris Entrée libre

Le Forum des associations, c’est :

320 associations à découvrir

Le lieu idéal pour choisir vos activités

L’opportunité pour les associations de promouvoir leurs actions et de trouver des bénévoles grâce au Mur du bénévolat

Assister à des animations

De profiter de la piétonnisation de l’avenue de Paris

☕ Cette année, la restauration vous sera proposée par la Junior association de Clagny-Glatigny (chips, sawdichs chauds, boissons froides…) et par l’association Artisans du monde qui vous fera découvrir des saveurs d’ailleurs.

Visitez le Forum des associations comme vous ne l’avez jamais fait en participant à un jeu de piste !

