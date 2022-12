Versailles Live 2023, les inscriptions sont ouvertes ! Avenue de Paris Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Versailles Live 2023, les inscriptions sont ouvertes ! Avenue de Paris, 15 décembre 2022, Versailles. Versailles Live 2023, les inscriptions sont ouvertes ! 16 décembre 2022 – 31 janvier 2023 Avenue de Paris Prêts à décoller ? Inscrivez-vous au Versailles Live 2023 ! Ouvert à tous les styles musicaux, le tremplin Versailles Live vise à promouvoir des groupes en voie de professionnalisation. Avenue de Paris Avenue de Paris, 78000 Versailles Notre-Dame Versailles 78000 Yvelines Île-de-France [{« link »: « https://groover.co/fr/influencer/profile/0.joue-a-versailles-live-2023/ »}] Parmi toutes les inscriptions reçues, 9 groupes seront sélectionnés, lors d’une session d’écoute, par un jury composé de l’équipe organisatrice, et de professionnels de la musique, dont Believe/TuneCore, Linkaband et Groover. A Chaque concert de sélection, trois groupes s’affronteront sur scène et seront départagés par les votes du jury et du public, afin de retenir celui à la prestation la plus aboutie pour la finale ! A l’issue de ces trois concerts, un groupe supplémentaire gagnera sa place en finale, grâce au vote coup de cœur du jury. La finale réunira les 4 groupes sélectionnés, autour d’un concert en plein air, avec un DJ set électro et de nombreuses animations le 15 septembre prochain. Inscrivez-vous

Versailles Live 2023, les inscriptions sont ouvertes ! Avenue de Paris 15 décembre 2022

