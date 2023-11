Contes de Noël – Village des marques Avenue de Normandie Honfleur, 20 décembre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Pour célébrer les fêtes de fin d’année, une conteuse viendra vous raconter Noël !

Pendant tout le mois de décembre : possibilité de récupérer des cartes postales de Noel puis de les envoyer au Père Noel (boite aux lettres spéciale).

2023-12-20 14:00:00 fin : 2023-12-20 18:00:00. .

Avenue de Normandie

Honfleur 14600 Calvados Normandie



To celebrate the festive season, a storyteller will tell you all about Christmas!

Throughout December: you can collect Christmas postcards and send them to Santa Claus (special letterbox)

Para celebrar las fiestas, un cuentacuentos le contará todo sobre la Navidad

Durante todo el mes de diciembre: podrá recoger postales navideñas y enviárselas a Papá Noel (buzón especial)

Zur Feier der Feiertage kommt eine Märchenerzählerin, um Ihnen von Weihnachten zu erzählen!

Den ganzen Dezember über: Möglichkeit, Weihnachtspostkarten abzuholen und sie dann an den Weihnachtsmann zu schicken (spezieller Briefkasten)

Mise à jour le 2023-11-13 par Calvados Attractivité