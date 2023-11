Photos avec le Père Noël – Village des marques Avenue de Normandie Honfleur, 16 décembre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Venez immortaliser les fêtes de Noël 2023 lors d’une séance photo avec le Père Noël.

Pendant tout le mois de décembre : possibilité de récupérer des cartes postales de Noel puis de les envoyer au Père Noel (boite aux lettres spéciale).

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 18:00:00. .

Avenue de Normandie

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Come and immortalize Christmas 2023 with a photo session with Santa Claus.

Throughout December: you can collect Christmas postcards and send them to Santa Claus (special letterbox)

Ven a inmortalizar la Navidad de 2023 con una sesión de fotos con Papá Noel.

Durante todo el mes de diciembre: podrás recoger postales navideñas y enviárselas a Papá Noel (buzón especial)

Halten Sie die Weihnachtsfeiertage 2023 bei einem Fotoshooting mit dem Weihnachtsmann fest.

Den ganzen Dezember über: Möglichkeit, Weihnachtspostkarten abzuholen und an den Weihnachtsmann zu schicken (spezieller Briefkasten)

