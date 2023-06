Potager collaboratif : Produire et stocker ses propres graines Avenue de Normandie Honfleur, 23 septembre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Potager collaboratif : atelier « Produire et stocker ses propres graines » au Honfleur Normandy Outlet

Découvrez notre POTAGER COLLABORATIF ! Regardez-le évoluer tout au long de l’année avec nos différents ateliers !

Rdv devant Kusmi Tea.

Gratuit, sur inscription..

2023-09-23 à 14:00:00 ; fin : 2023-09-23 16:00:00. .

Avenue de Normandie

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Collaborative vegetable garden: « Grow and store your own seeds » workshop at Honfleur Normandy Outlet

Discover our? COLLABORATIVE VEGETABLE GARDEN! Watch it evolve throughout the year with our different workshops!

Meet in front of Kusmi Tea.

Free, registration required.

Huerto colaborativo: taller « Cultiva y almacena tus propias semillas » en el Outlet de Honfleur Normandía

Descubra nuestro? HUERTO COLABORATIVO Véalo crecer a lo largo del año con nuestros diferentes talleres

Encuentro frente a Kusmi Tea.

Gratuito, inscripción obligatoria.

Gemeinsamer Gemüsegarten: Workshop « Eigene Samen produzieren und lagern » im Honfleur Normandy Outlet

Entdecken Sie unseren? …EINEN GEMEINSCHAFTLICHEN GEMÜSEGARTEN? Sehen Sie, wie er sich das ganze Jahr über in unseren verschiedenen Workshops entwickelt!

Treffpunkt vor Kusmi Tea.

Kostenlos, nach Anmeldung.

