Ateliers de l’été : Confection d’un gommage au sucre roux Avenue de Normandie Honfleur, 6 septembre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Ateliers de l’été : Confection d’un gommage au sucre roux

Avec les producteurs et artisans locaux de M ma Normandie.

Sur le thème du bien-être et de la découverte.

Sur réservation..

2023-09-06 15:00:00 fin : 2023-09-06 16:00:00. .

Avenue de Normandie

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Summer workshops: Making a brown sugar scrub

With local producers and artisans from M ma Normandie.

On the theme of well-being and discovery.

Reservations required.

Talleres de verano: elaboración de un exfoliante de azúcar moreno

Con productores locales y artesanos de M ma Normandie.

Sobre el tema del bienestar y el descubrimiento.

Reserva obligatoria.

Sommer-Workshops: Herstellung eines Peelings mit braunem Zucker

Mit lokalen Produzenten und Handwerkern aus M ma Normandie.

Zum Thema Wohlbefinden und Entdeckung.

Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-07-15 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité