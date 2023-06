Animations de l’été: Atelier décoration de cupcakes. Avenue de Normandie Honfleur, 9 août 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Animations de l’été au Village des marques : Atelier décoration de cupcakes avec Les Délices de So’. Décoration au glaçage de 6 cupcakes.

Avec les producteurs et artisans locaux de M ma Normandie.

Sur le thème du bien-être et de la découverte.

Sur réservation. Uniquement pour les enfants.

Durée 1h..

2023-08-09 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-09 17:00:00. .

Avenue de Normandie

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Summer activities at the Brand Village: Cupcake decorating workshop with Les Délices de So’. Decorate 6 cupcakes with icing.

With local producers and artisans from M ma Normandie.

On the theme of well-being and discovery.

Reservations required. For children only.

Duration 1h.

Eventos de verano en el Brand Village: Taller de decoración de cupcakes con Les Délices de So’. Decoración de 6 cupcakes con glaseado.

Con productores locales y artesanos de M ma Normandie.

Sobre el tema del bienestar y el descubrimiento.

Reserva obligatoria. Sólo para niños.

Duración: 1 hora.

Sommeranimationen im Village des marques: Cupcake-Dekorations-Workshop mit Les Délices de So’. Verzierung von 6 Cupcakes mit Zuckerguss.

Mit lokalen Produzenten und Handwerkern von M ma Normandie.

Zum Thema Wohlbefinden und Entdeckung.

Nur mit vorheriger Reservierung. Nur für Kinder.

Dauer 1 Stunde.

Mise à jour le 2023-06-26 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité