Atelier participatif : Confection d’un déodorant solide Avenue de Normandie Honfleur, 21 juillet 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

PAtelier participatif : Confection d’un déodorant solide au Honfleur Normandy Outlet

Découvrez notre POTAGER COLLABORATIF ! Regardez-le évoluer tout au long de l’année avec nos différents ateliers !

Informations et réservations des ateliers pédagogiques auprès de l’accueil / Bureau d’information touristique du village de marques.

2023-07-21 15:00:00 fin : 2023-07-21 16:00:00. .

Avenue de Normandie

Honfleur 14600 Calvados Normandie



PAtelier participatif : Making a solid deodorant at Honfleur Normandy Outlet

Discover our? COLLABORATIVE VEGETABLE GARDEN! Watch it evolve throughout the year with our different workshops!

Information and reservations for educational workshops at the Honfleur Normandy Outlet Tourist Information Office

Taller participativo: Elaboración de un desodorante sólido en el Outlet de Honfleur Normandía

Descubra nuestro? HUERTO COLABORATIVO Véalo crecer a lo largo del año en nuestros diferentes talleres

Información y reservas de talleres pedagógicos en la recepción / Oficina de Turismo de la Aldea de la Marca

PAtelier participatif : Herstellung eines festen Deodorants im Honfleur Normandy Outlet

Entdecken Sie unseren? UNSEREN GEMEINSCHAFTLICHEN GEMÜSEGARTEN? Beobachten Sie, wie er sich das ganze Jahr über in unseren verschiedenen Workshops entwickelt!

Informationen und Reservierungen für die pädagogischen Workshops erhalten Sie am Empfang/in der Touristeninformation des Markendorfs

Mise à jour le 2023-07-15 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité