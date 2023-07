Course cycliste FSGT de l’ESL Cyclo (Souvenir Alain Decaux) – Livarot Avenue De Neuville Livarot-Pays-d’Auge, 16 juillet 2023, Livarot-Pays-d'Auge.

Livarot-Pays-d’Auge,Calvados

Course cycliste FSGT (Souvenir Alain DECAUX) organisée par l’ESL Cyclo de Livarot le dimanche 16 juillet à partir de 10h30 avenue De Neuville à Livarot.

2023-07-16 10:30:00 fin : 2023-07-16 . .

Avenue De Neuville Lieu dit l’Angleterre

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie



FSGT cycling race (Souvenir Alain DECAUX) organized by ESL Cyclo de Livarot on Sunday July 16, starting at 10:30 am on avenue De Neuville in Livarot

Carrera ciclista FSGT (Souvenir Alain DECAUX) organizada por la ESL Cyclo de Livarot el domingo 16 de julio a partir de las 10.30 h en la avenida De Neuville de Livarot

FSGT-Radrennen (Souvenir Alain DECAUX), organisiert von der ESL Cyclo de Livarot am Sonntag, den 16. Juli ab 10:30 Uhr in der Avenue De Neuville in Livarot

