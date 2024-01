SEMAINE ITALIENNE – CONFÉRENCE SUR LE PEINTRE VÉNITIEN TITIEN Avenue de Montpellier Teyran, jeudi 25 janvier 2024.

Teyran Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 20:30:00

fin : 2024-01-25

Dans le cadre de la « semaine italienne », le Comité de Jumelage de Teyran a planifié une Conférence sur le peintre vénitien TITIEN donnée par Monsieur Gérard Manzini.

Tiziano Vecellio, dit Titien (1488-1576), fut le maître incontesté de la peinture vénitienne. Défié par ses mécènes et conscient de la valeur de son travail, il a créé des œuvres d’un impact émotionnel extraordinaire. Il est considéré comme l’un des plus grands artistes de l’histoire de l’art.

Avenue de Montpellier

Teyran 34820 Hérault Occitanie



