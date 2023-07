OH C’EST QUOI CA ? Avenue de Montpellier Mireval, 20 janvier 2024, Mireval.

Mireval,Hérault

​Faisant appel à la capacité d’émerveillement des jeunes spectateurs, Oh c’est quoi ça ? propose une forme de concert où les paroles sont autant de possibilités de composer des partitions ludiques et interactives..

2024-01-20 18:00:00 fin : 2024-01-20 . EUR.

Avenue de Montpellier

Mireval 34110 Hérault Occitanie



appealing to young audiences’ capacity for wonder, Oh c’est quoi ça? proposes a form of concert in which lyrics are as many possibilities for composing playful, interactive scores.

apelando a la capacidad de asombro del público joven, Oh c’est quoi ça? propone una forma de concierto en la que las palabras se utilizan para componer partituras lúdicas e interactivas.

â??Oh c’est quoi ça? appelliert an die Fähigkeit der jungen Zuschauer, sich zu wundern, und schlägt eine Konzertform vor, bei der die Texte eine spielerische und interaktive Partitur bilden.

