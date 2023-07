SOIRÉE JEUX (ET PAPOTAGE) Avenue de Montpellier Lodève, 1 août 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Dans le Cadre des Quartiers d’été, Il est proposé une soirée jeux avec la compagnie des jeux.

De nombreuses sortes de jeux seront accessibles et animées pour tous et toutes..

2023-08-01 19:00:00 fin : 2023-08-01 22:00:00. .

Avenue de Montpellier

Lodève 34700 Hérault Occitanie



As part of the Quartiers d’été program, we’re offering an evening of games with the Compagnie des Jeux.

A wide range of games will be available, with entertainment for all.

Como parte del programa Quartiers d’été, organizamos una tarde de juegos con la compagnie des jeux.

Habrá una gran variedad de juegos y entretenimiento para todos.

Im Rahmen des Quartiers d’été wird ein Spieleabend mit der Compagnie des Jeux veranstaltet.

Es werden viele verschiedene Spiele für alle zugänglich gemacht.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT LODEVOIS ET LARZAC