Mission potager Avenue de Montfermeil Merville-Franceville-Plage, mardi 5 mars 2024.

Merville-Franceville-Plage Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-03-05

fin : 2024-04-03

Une exposition pour découvrir les fruits et légumes et comprendre comment les consommer de façon durable. Découvrez le portrait de 10 légumes et des conseils pour éviter les déchets et le gaspillage alimentaire dans notre quotidien.

De 5 à 10 ans. Selon les horaires d’ouverture de la bibliothèque.

Une exposition pour découvrir les fruits et légumes et comprendre comment les consommer de façon durable. Découvrez le portrait de 10 légumes et des conseils pour éviter les déchets et le gaspillage alimentaire dans notre quotidien.

De 5 à 10 ans. Selon les horaires d’ouverture de la bibliothèque.

.

Avenue de Montfermeil Bibliothèque Au Bord des Mots

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-09 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge