Exposition : mission océan Avenue de Montfermeil Merville-Franceville-Plage, 15 juillet 2023, Merville-Franceville-Plage.

Merville-Franceville-Plage,Calvados

Découvrez la biodiversité marine et océanique et les effets de la pollution plastique sur ces milieux naturels.

De 5 à 10 ans. Selon les horaires d’ouverture de la bibliothèque..

Vendredi 2023-07-15 à ; fin : 2023-08-31 . .

Avenue de Montfermeil Bibliothèque Au Bord des Mots

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



Discover marine and ocean biodiversity and the effects of plastic pollution on these natural environments.

Ages 5 to 10. During library opening hours.

Descubre la biodiversidad marina y oceánica y los efectos de la contaminación por plásticos en estos entornos naturales.

De 5 a 10 años. Durante el horario de apertura de la biblioteca.

Entdecke die biologische Vielfalt der Meere und Ozeane und die Auswirkungen der Plastikverschmutzung auf diese natürlichen Lebensräume.

Von 5 bis 10 Jahren. Gemäß den Öffnungszeiten der Bibliothek.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité