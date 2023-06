Forum des associations Avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage, 2 septembre 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

Venez rencontrer les associations locales et faire votre choix d’activité pour le rentrée 2023.

2023-09-02 à 10:00:00 ; fin : 2023-09-02 18:00:00. .

Avenue de Mindelheim Maison des associations François Mitterrand

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and meet the local associations and choose your activity for the start of the 2023 school year

Ven a conocer a las asociaciones locales y elige tu actividad para el inicio del curso 2023

Treffen Sie die örtlichen Vereine und wählen Sie Ihre Aktivitäten für den Schulanfang 2023 aus

Mise à jour le 2023-06-03 par Valence Romans Tourisme