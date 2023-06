Présentation du livre « Sortir de l’Ombre » Avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage, 24 juin 2023, Bourg-de-Péage.

Sortir de l’Ombre – Romans et sa région dans la tourmente

19h30 rencontre avec les auteurs du livre

20h30 pièce de théâtre « Ce que nous sommes » avec les Zygomatik. Mise en Scène Laurent de Peyreras.

Avenue de Mindelheim Maison des Associations François Mitterrand

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Sortir de l’Ombre – Romans and the surrounding area in turmoil

7:30 pm meeting with the book’s authors

8:30pm play « Ce que nous sommes » with Les Zygomatik. Directed by Laurent de Peyreras

Sortir de l’Ombre – Romans y sus alrededores en ebullición

19.30 encuentro con los autores del libro

20.30 h Obra de teatro « Ce que nous sommes » con Zygomatik. Dirigida por Laurent de Peyreras

Sortir de l’Ombre – Romans et sa région dans la tourmente (Romans und seine Region im Sturm)

19.30 Uhr Treffen mit den Autoren des Buches

20.30 Uhr Theaterstück « Ce que nous sommes » (Was wir sind) mit den Zygomatik. Inszenierung Laurent de Peyreras

