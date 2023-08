LA COURSE DES GARÇONS DE CAFÉ avenue de Mazy et place de la Gare Pornichet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pornichet LA COURSE DES GARÇONS DE CAFÉ avenue de Mazy et place de la Gare Pornichet, 27 août 2023, Pornichet. Pornichet,Loire-Atlantique Une course organisée par l’association des commerçants du Dauphin..

2023-08-27 fin : 2023-08-27 19:00:00. .

avenue de Mazy et place de la Gare

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire



A race organized by the Dauphin merchants’ association. Carrera organizada por la asociación de comerciantes de Dauphin. Ein Rennen, das von der Handelsvereinigung des Dauphin organisiert wird. Mise à jour le 2023-08-23 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Pornichet Autres Lieu avenue de Mazy et place de la Gare Adresse avenue de Mazy et place de la Gare Ville Pornichet Departement Loire-Atlantique Lieu Ville avenue de Mazy et place de la Gare Pornichet latitude longitude 47.27002;-2.34563

avenue de Mazy et place de la Gare Pornichet Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornichet/