Téléthon : fabrication de pain Avenue de Mazières Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, 3 décembre 2023, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt,Dordogne

Fabrication de pain au four à bois au Fournil de Ponchapt le dimanche 3 décembre avec vente sur place de pain café croissants de 8h à 11h. Le reste sera vendu à Fougueyrolles de 11h15 jusqu’à épuisement du stock..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 11:00:00. .

Avenue de Mazières Fournil de Ponchapt

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Bread-making in the wood-fired oven at Le Fournil de Ponchapt on Sunday December 3, with on-site sale of bread and croissants from 8am to 11am. The rest will be sold at Fougueyrolles from 11:15 a.m. until stocks last.

El domingo 3 de diciembre se horneará pan en un horno de leña en el Fournil de Ponchapt y se venderán panes y cruasanes in situ de 8.00 a 11.00 horas. El resto se venderá en Fougueyrolles a partir de las 11.15 h hasta agotar existencias.

Brotherstellung im Holzofen im Fournil de Ponchapt am Sonntag, den 3. Dezember, mit Verkauf vor Ort von Brot, Kaffee und Croissants von 8 bis 11 Uhr. Der Rest wird ab 11.15 Uhr in Fougueyrolles verkauft, solange der Vorrat reicht.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT du Pays Foyen