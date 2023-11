MONTPELLIER 2028 S’EXPOSE DANS LES GARES Avenue de Maurin Montpellier, 2 novembre 2023, Montpellier.

Montpellier 2028 s’associe à SNCF Gares & Connexions afin de mettre en avant une sélection de projets portés par desartistes et des acteurs culturels œuvrant sur le territoire..

2023-11-02 fin : 2023-12-15 . .

Avenue de Maurin

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Montpellier 2028 has joined forces with SNCF Gares & Connexions to highlight a selection of projects by local artists and cultural players.

Montpellier 2028 se asocia con SNCF Gares & Connexions para poner de relieve una selección de proyectos de artistas y agentes culturales que trabajan en la región.

Montpellier 2028 arbeitet mit SNCF Gares & Connexions zusammen, um eine Auswahl an Projekten von Künstlern und Kulturschaffenden, die in der Region tätig sind, zu präsentieren.

