NOËL À LUNEL 2023 – LE VILLAGE DE NOËL – VENDREDI 15DÉCEMBRE 2023 Avenue de Mauguio Lunel, 1 décembre 2023, Lunel.

Lunel,Hérault

Le village de Noel s’installe au Parc Jean Hugo avec plusieurs activités et sur place retrouvez des crêpes, gaufres, boissons chaudes….

2023-12-15 16:00:00 fin : 2023-12-15 . .

Avenue de Mauguio

Lunel 34400 Hérault Occitanie



The Christmas village is set up in the Parc Jean Hugo with several activities and on site you’ll find pancakes, waffles, hot drinks?

El pueblo navideño se instalará en el Parque Jean Hugo con diversas actividades, como crepes, gofres y bebidas calientes

Das Weihnachtsdorf richtet sich im Parc Jean Hugo mit mehreren Aktivitäten ein und vor Ort gibt es Crêpes, Waffeln, heiße Getränke?

Mise à jour le 2023-11-28 par OT PAYS DE LUNEL