LUNELOWEEN Avenue de Mauguio Lunel, 31 octobre 2023, Lunel.

Lunel,Hérault

LUNELOWEEN – Mardi 31/10/2023

14h-18h : contes et ateliers Maquillage

18h : défilé départ Jean Hugo

20h : Soirée Salle Folquet (près de Lerclerc) – Lunel

Infos : 09 53 17 71 89 / 06 81 72 28 10 . Arts et cultures.

2023-10-31 14:00:00 fin : 2023-10-31 23:30:00

Avenue de Mauguio

Lunel 34400 Hérault Occitanie



LUNELOWEEN – Tuesday, 31/10/2023

2pm-6pm: storytelling and make-up workshops

6pm: Parade from Jean Hugo

8pm: Party at Salle Folquet (near Lerclerc) – Lunel

Info : 09 53 17 71 89 / 06 81 72 28 10 . Arts and culture

LUNELOWEEN – Martes 31/10/2023

14.00-18.00: Cuentacuentos y talleres de pintura de caras

18h: Pasacalles desde Jean Hugo

20h: Fiesta en la Salle Folquet (cerca de Lerclerc) – Lunel

Información: 09 53 17 71 89 / 06 81 72 28 10 . Arte y cultura

LUNELOWEEN – Dienstag, 31.10.2023

14h-18h: Märchen und Schmink-Workshops

18h : Parade ab Jean Hugo

20h : Abendveranstaltung Salle Folquet (in der Nähe von Lerclerc) – Lunel

Infos: 09 53 17 71 89 / 06 81 72 28 10 . Künste und Kulturen

