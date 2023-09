FESTIVAL L’UNE,ELLES – ZUMBA PARTY – PARC JEAN HUGO – LUNEL – DE 14H A 18H Avenue de Mauguio Lunel, 14 octobre 2023, Lunel.

Dans le cadre du festival L’une ELLES, une Zumba Party se déroulera le samedi 14 octobre, dès 14h, dans le parc Jean Hugo de Lunel, pour lutter contre les violences conjugales et intrafamiliales.

Inscriptions :cias@paysdelunel.fr

04 67 83 53 52.

As part of the L?une ELLES festival, a Zumba Party will be held on Saturday October 14, from 2pm, in Lunel’s Parc Jean Hugo, to combat domestic violence.

Registration :cias@paysdelunel.fr

04 67 83 53 52

En el marco del festival L’une ELLES, el sábado 14 de octubre, a partir de las 14.00 horas, se celebrará una Zumba Party en el Parque Jean Hugo de Lunel, para luchar contra la violencia doméstica.

Inscripciones :cias@paysdelunel.fr

04 67 83 53 52

Im Rahmen des Festivals L?une ELLES findet am Samstag, den 14. Oktober, ab 14 Uhr im Park Jean Hugo in Lunel eine Zumba-Party statt, um gegen Gewalt in der Ehe und innerhalb der Familie zu kämpfen.

Anmeldung :cias@paysdelunel.fr

04 67 83 53 52

