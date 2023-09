UNE JOURNÉE DE MOBILISATION POUR OCTOBRE ROSE_LUNEL Avenue de Mauguio Lunel, 9 octobre 2023, Lunel.

Lunel,Hérault

La ville de Lunel & la dynamique Lunelloise se mobilisent pour Octobre Rose.

9 octobre 2023 – 9h-14h

Parc municipal Jean Hugo

Tél : 06 23 15 93 25

Les bénéfices seront reversés au profit de la Ligue contre le Cancer.

Avenue de Mauguio

Lunel 34400 Hérault Occitanie



The town of Lunel & the dynamic Lunelloise are mobilizing for Pink October.

october 9, 2023 ? 9am-2pm

Parc municipal Jean Hugo

Tel: 06 23 15 93 25

Profits will be donated to the Ligue contre le Cancer

La ciudad de Lunel y la dinámica Lunelloise se movilizan por el Octubre Rosa.

9 de octubre de 2023 ? 9h-14h

Parque municipal Jean Hugo

Teléfono: 06 23 15 93 25

Los beneficios se donarán a la Liga contra el Cáncer

Die Stadt Lunel & die Luneller Dynamik mobilisieren sich für den Rosa Oktober.

9. Oktober 2023 ? 9h-14h

Stadtpark Jean Hugo

Tel: 06 23 15 93 25

Der Erlös geht an die Krebsliga

