Loto AGS GYM Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène, 10 décembre 2023, Sainte-Sigolène.

Sainte-Sigolène,Haute-Loire

Venez nombreux participer au loto organisé par l’AGS GYM. Nombreux lots à gagner..

2023-12-10 14:00:00 fin : 2023-12-10 . .

Avenue de Marinéo Salle polyvalente – Espace Jean Chalavon

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and participate to the lotto organized by the AGS GYM. Many prizes to win.

Ven y participa en el bingo organizado por AGS GYM. Podrás ganar muchos premios.

Nehmen Sie zahlreich am Lotto teil, das von der AGS GYM organisiert wird. Zahlreiche Preise zu gewinnen.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron