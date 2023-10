Marché de Noël Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène, 2 décembre 2023, Sainte-Sigolène.

Sainte-Sigolène,Haute-Loire

Le Marché de Noël de Sainte Sigolène, un week-end féerique et familial, où il fait bon rêver, flâner, acheter…mais aussi l’occasion de partager un véritable moment de plaisir ! Nombreuses animations pour les enfants..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:30:00. .

Avenue de Marinéo Centre ville, Espace Jean Chalavon

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Christmas Market of Sainte Sigolène, a magical and family weekend, where it is good to dream, stroll, buy … but also the opportunity to share a real moment of pleasure! Many animations for children.

El Mercado de Navidad de Sainte Sigolène, un fin de semana mágico en familia, donde podrá soñar, pasear, comprar… ¡pero también compartir un verdadero momento de placer! Numerosas actividades para los niños.

Der Weihnachtsmarkt von Sainte Sigolène, ein märchenhaftes Wochenende für die ganze Familie, an dem man träumen, bummeln und einkaufen kann… aber auch die Gelegenheit, einen echten Moment des Vergnügens zu teilen! Zahlreiche Animationen für Kinder.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron