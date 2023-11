Randonnée pédestre La Golénoise Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène, 26 novembre 2023, Sainte-Sigolène.

Sainte-Sigolène,Haute-Loire

Randonnée pédestre organisée par le RCG. 7 parcours pédestre (de 8 à 29 kms). 1 à 3 ravitaillements suivant les parcours. Tarifs de 6 à 9€ (dont 1€ versé à l’association LA SAPAUDIA (don moelle osseuse, lutte leucémie, intégration handicap par le sport).

2023-11-26 07:30:00 fin : 2023-11-26 . EUR.

Avenue de Marinéo Départ de la salle modulable

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Hiking organized by the RCG. 7 walking routes (from 8 to 29 kms). 1 to 3 refreshments depending on route. Prices from 6 to 9? (including 1? donated to the LA SAPAUDIA association (bone marrow donation, leukemia, integration of the disabled through sport)

Marcha organizada por el RCG. 7 rutas de senderismo (de 8 a 29 kms). de 1 a 3 puntos de avituallamiento según el recorrido. 6 a 9 (de los cuales 1? se destina a la asociación LA SAPAUDIA (donación de médula ósea, lucha contra la leucemia, integración de los discapacitados a través del deporte)

Vom RCG organisierte Wanderung. 7 Wanderstrecken (von 8 bis 29 kms). 1 bis 3 Verpflegungsstellen je nach Strecke. Preis: 6 bis 9 Euro (1 Euro davon geht an den Verein LA SAPAUDIA (Knochenmarkspende, Kampf gegen Leukämie, Integration von Behinderten durch Sport)

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron